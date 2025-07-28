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خارج الحدود

أمجد الشوا: ادعاء الاحتلال إدخال مساعدات لغزة تضليل إعلامي وما وصل شحيح جدا

مساعدات غزة،فيتو
مساعدات غزة،فيتو

قال أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية بـ غزة: إن ادعاء الاحتلال إدخال مساعدات هو تضليل إعلامي وما وصل إلى القطاع شحيح جدا.

وتابع: “ندعو العالم إلى حماية المؤسسات التابعة للأمم المتحدة العاملة بالقطاع، حيث لا يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية إلا برفع الحصار وفتح المعابر”.

وأكد أن حياة المرضى وذوي الإعاقة في خطر بسبب شح الغذاء والمياه في القطاع، مشيرا إلى أن المجاعة تتفاقم في القطاع وسط ظروف صحية خطيرة.

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: إن المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة وتوحشا و73 شاحنة فقط دخلت اليوم وعمليات الإنزال تمت في مناطق قتال خطرة.

المكتب الإعلامي بغزة: المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: معظم ما دخل تم نهبه تحت أنظار الاحتلال في ظل حرصه على منع وصوله لمراكز التوزيع.

وتابع: شهدنا 3 عمليات إنزال جوي لم تعادل في مجموعها حمولة شاحنتين من المساعدات وما يجري مسرحية هزلية يتواطأ فيها المجتمع الدولي عبر وعود زائفة أو معلومات مضللة.

واستطرد: الحل الجذري هو فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورا.

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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ​غزة ​​قطاع غزة إدخال المساعدات إلى غزة

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