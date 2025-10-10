الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

أمجد الشوا: ننتظر إدخال المساعدات والخيام لغزة ونعمل على ترتيب عودة النازحين

قالأمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة: إن الإمكانيات محدودة بشأن خدمات فتح الطرق وانتشال الجثامين.

وأضاف رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة: ننتظر تطبيق البروتوكول الإنساني الخاص بإدخال الخيام.

وتابع: ننتظر إدخال المساعدات وقمنا باتصالات لترتيب عودة النازحين، مضيفًا: نأمل الاستجابة لتأمين المياه والخدمات الإنسانية.

واستكمل:نحتاج إلى إدخال المواد الطبية والعمل على إجلاء المرضى، لذا يجب تأمين احتياجات عودة النازحين سريعا.

وقبل وقت سابق من اليوم سلطت تقارير إخبارية اليوم الجمعة الضوء على استمرار عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة ومناطق في الشمال عبر طريق الرشيد الساحلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في مشهد مهيب يذكر بصعود الحجيج إلى عرفات، حيث تدفق الآلاف من النازحين الفلسطينيين، منذ ساعات الصباح الباكر، عائدين إلى مدينتهم المكلومة غزة، التي أنهكها العدوان الإسرائيلي وفتكت بها المجاعة، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة "حماس" فجر اليوم الجمعة. 

 

 

وبين الركام والدمار، سارت قوافل العودة على الأقدام وفي عربات بدائية، وسط أجواء من الحزن والأمل، في مشهد امتزجت فيه الدموع بالدعاء، حيث عاد كثيرون إلى منازل لم تعد سوى أطلال، فيما اكتفى آخرون بالعودة إلى الأرض التي هجّروا منها منذ أشهر.

 

