الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

المنظمات الأهلية الفلسطينية: اليوم سقط مخطط الاحتلال الرامي إلى التهجير القسري

عودة النازحين الفلسطينيين،
عودة النازحين الفلسطينيين، فيتو

قال الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الفلسطينيين يعيشون لحظات تاريخية طال انتظارها، دفعت خلالها أثمانًا باهظة على مدار أكثر من 15 شهرًا من القتل والدمار وكل أشكال الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

 

سقوط المخطط الصهيوني 

وأوضح، أن اليوم يمثل سقوطًا لمخطط الاحتلال الرامي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وذلك مع عودة النازحين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مناطقهم في الشمال.

 

دعم الأسر الفلسطينية النازحة

وأضاف الشوا، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرقًا ميدانية تابعة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منتشرة على الأرض، تقدم الدعم للأسر النازحة، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال والنساء، لتسهيل عودتهم إلى مناطقهم في غزة والشمال.

 

توفير الخيام للنازحين في شمال غزة

وأكد على استمرار الجهود لتوفير الخيام للنازحين في شمال قطاع غزة، إلى جانب تقديم المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء والمواد الطبية اللازمة.


وأشار إلى أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة في شمال القطاع، خاصة في ظل تدمير المنازل والبنية التحتية، مما يتطلب تكثيف العمل الإنساني لتخفيف معاناة النازحين ودعمهم في إعادة بناء حياتهم.

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