مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يحذر إسرائيل من مواجهة شاملة لن تحمد عقباها

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب الجامعة العربية ومصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على ضرورة تخلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة عن أحلام اليقظة، وأن تكف عن السعي لتحقيق حلم ما تسميه "إسرائيل الكبرى".

السفير أسامة عبد الخالق يوجه رسائل تحذير لإسرائيل

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، مساء الاثنين، أن دول المنطقة وخاصة الدول العربية لن تسمح بأن تهيمن إسرائيل أو غيرها على المنطقة، مهما تفوقت قدرتها العسكرية بالدعم العسكري الخارجي.

وأشار مندوب الجامعة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة إدراك إسرائيل بأن عدوانها العسكري المدان على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، ومؤخرًا على دولة قطر، لن يخدم مصالحها على المدى الطويل أو القصير، بل يقود إلى مواجهة إقليمية أكبر لن تحمد عقباه.

السفير أسامة عبد الخالق يندد باستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين

ولفت إلى ضرورة إدراك إسرائيل أن احتجازها عمدًا للمليارات من أموال المقاصة، يعزز من سيطرة القوة المتطرفة على الأوضاع على الأرض كبديل للسلطة الفلسطينية الشرعية، التي تحتاج كل الدعم والتأييد.

ونوه السفير أسامة عبدالخالق، إلى أن استمرار إسرائيل في استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين بتكرار اقتحام أعضاء حكومتها المتطرفين للأماكن المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة العهد، إنما يعمق من مشاعر البغضاء والغضب، ويهدد فرص العيش بسلام ووئام.

