الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمين عام حزب الله: احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان قائم

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء اليوم الأحد، إن احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان موجود لكنه ليس مؤكدا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: ليس لدينا قرار بأن نشن معركة لكن إذا فرضت علينا المعركة فسنقاتل.

 

مقتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله في الغارات منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر 2024. وذلك علي حد قولهم.

 

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله

وأمس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع بجماعة حزب الله اللبنانية.

 

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

لبنان نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله حزب الله

