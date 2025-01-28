مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وهذه رسالتنا لإسرائيل

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية في نيويورك، لا يمكن لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن تشكل أساسا لقرار فردي بمنع وكالة “الأونروا” من العمل.

كلمة مندوب مصر فى الأمم المتحدة حول الأونروا

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، المساهمات المالية في ميزانية الأونروا ليست منحة ولكن هي التزام بقضية اللاجئين، مؤكدًا على أن المجموعة العربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه.

وتابع مندوب مصر فى الأمم المتحدة، المجموعة العربية تشدد على رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو إخلائها من سكانها، مشددًا على أنه يجب إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي كافة، وترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وألقى، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان المجموعة العربية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

السفير أسامة عبد الخالق يشدد على الدور المحوري للأونروا

وأكد السفير أسامة عبد الخالق في بداية كلمته الدور المحوري غير قابل للاستبدال للأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات كافة، على النحو الوارد في تفويضها، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والقرارات اللاحقة.

وأشار إلى الخبرات المتراكمة للوكالة وما تقدمه من مساعدة مصممة خصيصًا للاجئين الفلسطينيين، وقدرتها الفريدة على الوصول إليهم.

كما أشاد بالدور التاريخي للوكالة الأممية إبان العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتضحياتها التي كلفتها أكثر من 270 موظفًا، مؤكدًا أنها، كانت شريان الحياة الأساسي والوحيد تقريبا للقطاع.

وطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع، وحماية كل موظفي الأونروا العاملين في المجال الإنساني.

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