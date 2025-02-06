الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

مندوب مصر بالأمم المتحدة: موقفنا ثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين

مندوب مصر بالأمم
مندوب مصر بالأمم المتحدة، فيتو

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن توجيهات القيادة السياسية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 واندلاع الأزمة في قطاع غزة كانت بالعمل على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ووضع خط أحمر قوي جدا والرفض التام للتهجير القسري الفلسطينيين.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف عبد الخالق في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر رأست المجموعة العربية في ديسمبر 2023 وفي يناير المنصرم، وأصدرنا 4 قرارات من مجلس الأمن، وكان آخرها قرار بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة".

 

رفض تهجير الفلسطينيين 

وتابع: "هناك قدر رهيب من الترحيب بجهود مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار، وتحدثنا بمنتهى القوة في مجلس الأمن أكثر من 4 مرات في يناير، وكان آخرها في اليوم الثامن والعشرين، وأكدت في البيان المصري أنّ المجموعة العربية متمسكة مجتمعين ومنفردين بثوابت الموقف العربي ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وفي وطنه والرفض التام لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل وأكدنا حل الدولتين".

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مندوب مصر بالأمم المتحدة الأمم المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين قطاع غزة مجلس الامن الشعب الفلسطيني

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