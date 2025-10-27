الإثنين 27 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خاصة في قطاع غزة.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967.

وأشار أن الضم غير قانوني وأي إجراء ملموس في هذا الصدد سيعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وكان قد أعلن مصدر قيادي بالمقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن حماس والفصائل تبذل جهودا مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال بأقرب وقت، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وأوضح المصدر أن العائق الوحيد أمام استكمال انتشال جثامين الأسرى هو نقص الإمكانات والمعدات.

وأضاف: نرجح انتشال عدد معتبر من جثامين أسرى الاحتلال إذا توفرت الآليات والإمكانات.

وقبل وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إن الولايات المتحدة تريد من حماس تسريع عملية تسليم جثث الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل لم تخترق الاتفاق المبرم بين الطرفين، على حد قوله.

في سياق متصل، أفادت هيئة البث العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من المناطق التي تجري فيها حركة حماس عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصف فيه المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، تعامل المجتمع الدولي مع القضية بأنه انتقائي، قائلًا: “يتباكى العالم على جثث عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، ويتعامى عن جثث عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب”.

وأشارت تقارير إعلامية فلسطينية إلى أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، موضحة وجود 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر.

