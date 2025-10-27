الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طائرات الاحتلال تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

طائرات الاحتلال تشن
طائرات الاحتلال تشن غارتين، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحلق طيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت هيئة البث العبرية، قد أفادت، بأن جيش الاحتلال ينسحب من المناطق التي تجري فيها حركة حماس أعمال البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

جثامين عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض


وأمس، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: “يتباكى العالم على جثامين عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب”.

 

قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث


وأكدت تقارير إخبارية لوسائل إعلام فلسطينية أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، وقالت: “يوجد في قطاع غزة 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر”.

