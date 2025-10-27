طائرات الاحتلال تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحلق طيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت هيئة البث العبرية، قد أفادت، بأن جيش الاحتلال ينسحب من المناطق التي تجري فيها حركة حماس أعمال البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

جثامين عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض



وأمس، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: “يتباكى العالم على جثامين عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب”.

قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث



وأكدت تقارير إخبارية لوسائل إعلام فلسطينية أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، وقالت: “يوجد في قطاع غزة 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.