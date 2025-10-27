رئيس جامعة المنصورة يلتقي إدارة مكتب العلاقات الدولية

التقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، إدارةَ مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جاء اللقاء عقب صدور قرار تعيين الدكتور محمد جار العلم مديرًا للمكتب، والدكتور يوسف جميل نائبًا لمدير المكتب، بحضور نواب مدير المكتب: الدكتورة يسرا الفار، والدكتور شادي عوني.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد جار العلم وفريق العمل بالمكتب، كما وجَّه خالص الشكر والتقدير للدكتورة مروة حسان، التي أنهت فترة إدارتها للمكتب بعد ترشّحها ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب الحالية.

جامعة المنصورة تُولي ملف العلاقات الدولية أهميةً بالغة

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تُولي ملف العلاقات الدولية أهميةً بالغة ضمن خطتها الاستراتيجية نحو تعزيز مكانتها على خريطة التعليم العالي العالمية، مشيرًا إلى أن المكتب يُعد أحد أذرع الجامعة الرئيسة في تنفيذ سياساتها الخاصة بتدويل التعليم العالي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات العالمية.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن جامعة المنصورة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة التدويل التي وضعتها خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست بوضوح في تصنيف "التايمز" الدولي لعام 2026، حيث جاءت الجامعة في صدارة الجامعات المصرية في البُعد الدولي، والمركز 316 عالميًا في هذا المجال، وهو ما يُجسّد نجاح استراتيجيتها في بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث والابتكار.

تفعيل مزيدٍ من اتفاقيات التعاون الأكاديمي

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مزيدٍ من اتفاقيات التعاون الأكاديمي المشترك، واستحداث برامج دراسات مزدوجة ومشروعات بحثية بينية، فضلًا عن التوسع في جذب الطلاب الوافدين وتقديم خدمات دعم أكاديمي متميزة، مشددًا على أهمية دور المكتب في تنسيق الجهود بين الكليات والمراكز البحثية لتعظيم الاستفادة من فرص التعاون الدولي وتمويل المشروعات المشتركة.

خطة عمل تفصيلية في ضوء خطة الجامعة

كما وجّه رئيس الجامعة إدارةَ المكتب بإعداد خطة عمل تفصيلية في ضوء خطة الجامعة واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الأهداف ذات الصلة في رؤية مصر 2030، وتكثيف التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة لضمان استدامة التعاون وتحقيق مؤشرات أداء واضحة في هذا الملف.

توسيع قاعدة التعاون الدولي في البرامج البحثية

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق غلوش بالدور الحيوي الذي يقوم به مكتب العلاقات الدولية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين المكتب وقطاعات الدراسات العليا والبحوث لتوسيع قاعدة التعاون الدولي في البرامج البحثية والمشروعات المشتركة.

تفعيل برامج التبادل الطلابي والبحثي مع الجامعات المرموقة

من جانبه، أعرب الدكتور محمد جار العلم عن خالص شكره وتقديره للدكتور شريف خاطر على ثقته ودعمه، مؤكدًا أن المكتب سيعمل بروح الفريق على تطوير منظومة العلاقات الدولية بالجامعة من خلال رؤية مؤسسية تركز على تعزيز التواجد الدولي، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، وتفعيل برامج التبادل الطلابي والبحثي مع الجامعات المرموقة.

تطوير آليات العمل بما يتوافق مع خطة الجامعة

وفي ختام اللقاء، أعرب نواب مدير المكتب: الدكتورة يسرا الفار، والدكتور شادي عوني، والدكتور يوسف جميل، عن اعتزازهم بثقة إدارة الجامعة، مؤكدين التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة نحو تحقيق التكامل، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع خطة الجامعة، ومعايير الجودة الدولية ويُسهم في دعم مسار تدويل جامعة المنصورة.

