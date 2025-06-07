السبت 07 يونيو 2025
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اقتصاد

المركزي الصيني يعزز احتياطياته من الذهب للشهر السابع

احتياطي الذهب
احتياطي الذهب

واصل البنك المركزي الصيني رفع احتياطياته من الذهب للشهر السابع على التوالي خلال مايو، في إطار مساعيه لتنويع حيازاته رغم التقلبات المستمرة في الأسعار.

احتياطات الذهب في المركزي الصيني 

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم السبت، أن بنك الشعب الصيني أضاف نحو 60 ألف أونصة تروي من المعدن النفيس إلى احتياطياته خلال الشهر الماضي، ليرتفع إجمالي ما بحوزته إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية، بحسب وكالة بلومبرج.

 

احتياطات الذهب 
احتياطات الذهب 

ارتفاع أسعار السبائك في أبريل 

حققت أسعار السبائك ارتفاعا قياسيا خلال أبريل، مدفوعة بموجة شراء منسقة من البنوك المركزية وسط سعي السلطات لتنويع حيازاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. 

وتعد هذه المشتريات، ومن بينها تلك التي يجريها بنك الشعب الصيني، عاملًا جوهريًا في استمرار ارتفاع الأسعار.

على الصعيد العالمي، تضيف الجهات السيادية نحو 80 طنا متريا من الذهب شهريًا، قيمتها تعادل نحو 8.5 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية، بحسب تقديرات محللي "جولدمان ساكس".

استفاد صعود الذهب أيضا من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تزايد اضطرابات الأسواق المالية نتيجة الحرب التجارية، وارتفاع المخاوف بشأن الأصول الأمريكية، ورغم أن وتيرة الصعود هدأت قليلًا بفعل بعض الانفراج في التوترات التجارية العالمية، إلا أن سبائك الذهب لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

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احتياطي النقد الأجنبي 

في سياق موازٍ، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.285 تريليون دولار في مايو، مقارنة بـ3.282 تريليون دولار في نهاية أبريل.

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