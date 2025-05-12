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الاتفاق الأمريكي الصيني يهز سوق الذهب.. تراجع عالمي ومحلي في الأسعار بعد خفض الرسوم الجمركية.. والأسواق تترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

في أعقاب الاتفاق الأمريكي الصيني الجديد لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%، شهدت الأسواق العالمية والمحلية تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب، حيث انخفض السعر العالمي للأوقية من 3324 دولارا إلى 3220 دولارا، بينما تراجع الذهب في مصر من 4720 جنيهًا إلى 4550 جنيهًا للجرام عيار 21. 

تراجع أسعار الذهب في الأسواق  

التراجع الحالي في الذهب يعكس تحسنا مؤقتا في معنويات السوق بفضل الاتفاق التجاري، لكن القطاع يبقى حساسا لأي تطورات مفاجئة مثل تجدد التوترات أو بيانات اقتصادية سلبية، وفي مصر تبقى العوامل المحلية داعمة لاستقرار نسبي، لكن التقلبات العالمية ستظل المحرك الرئيسي. 

 

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسباب التراجع في أسعار الذهب

هناك العديد من الأسباب التي انعكس على تراجع أسعار الذهب مع بداية عمل البورصة العالمية اليوم الإثنين، والتي يأتي من أبرزها تحسن آفاق التجارة العالمية، حيث يخفف الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، التوترات التجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة والأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. 

ومن بين الأسباب أيضا، قوة الدولار الأمريكي، وهذا لأن أي تحسن في العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين يدعم الدولار، مما يضغط على أسعار الذهب المقومة بالدولار، بالإضافة إلى انخفاض الطلب التحوطي، مما يجعل الذهب يفقد جاذبيته عندما تتراجع المخاوف من التضخم أو الركود الاقتصادي، ولذلك فإن الاتفاق التجاري يقلل من هذه المخاوف مؤقتا. 

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

وبالنسبة للتأثير على السوق المحلي المصري، فإن انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية، فإن التراجع في السعر المحلي مرتبط بهبوط السعر العالمي، إلى جانب انخفاض معدلات الطلب بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة

 إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية، قد يظل الذهب تحت الضغط، مما يجعله معرض للتراجع خلال الفترة المقبلة إلى مستويات كبيرة، ناهيك عن وجود العديد من العوامل الأخرى التي سوف تؤثر على توقعات الأسعار، والتي يأتي من أبرزها بيانات التضخم الأمريكي، وقرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ولذلك قد تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ظهرت مستجدات أخرى في العلاقات التجارية أو تحركات مفاجئة في السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع سعر الذهب العالمي 3% بعد الاتفاق الأمريكي الصيني بخفض الرسوم الجمركية

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

وفي حالة إذا ثبت نجاح الاتفاق في تخفيف التوترات التجارية بشكل فعلي، فقد نشهد استمرار تراجع الذهب، خاصة مع ارتفاع أسواق الأسهم وزيادة التوجه نحو الاستثمارات الأكثر مخاطرة، وبالنسبة للسوق المحلي المصري، فإنه  قد يستمر الذهب في التراجع إذا واصل السعر العالمي الهبوط، لكن الأمر يظل مرتبطا بسعر صرف الجنيه، وحجم الطلب المحلي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

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بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

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