المركزي الصيني يعزز احتياطيات الذهب رغم الأسعار القياسية

واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثاني في ديسمبر الماضي، ما يعكس تجدد الاهتمام بشراء المعدن النفيس بعد توقف مؤقت خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار.

حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك

ارتفعت حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك إلى 73.29 مليون أونصة تروي فاخرة في ديسمبر، من 72.96 مليون أونصة في الشهر السابق، وفقًا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء، واستأنف البنك المركزي تعزيز احتياطياته من الذهب في نوفمبر بعد توقف دام 6 أشهر.

سبائك الذهب، فيتو

تنويع الاحتياطات وسط ارتفاع الأسعار

تبرز هذه الخطوة التزام البنك المركزي الصيني بتنويع احتياطياته، حتى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة، حيث شهد المعدن النفيس صعودًا قياسيًا في عام 2024 مدعومًا بسياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية العالمية.

توقعات أسعار الذهب في 2025

مع ذلك، تباطأت وتيرة الارتفاع عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وهو ما دعم قوة الدولار، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تخلى "جولدمان ساكس" عن توقعاته بشأن وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، مستندًا إلى توقعات بخفض أقل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025.

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