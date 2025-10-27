الإثنين 27 أكتوبر 2025
سرقة منزل عريس قبل أيام من حفل زفافه بالغربية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة غريبة أثارت دهشة الأهالي بعد تعرض منزل عريس للسرقة أثناء تجهيزه استعدادًا لحفل زفافه.

ضبط أم قيدت صغيريها بالحبال داخل حمام منزلها في الغربية

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض منزله الذي كان قيد التجهيز للزفاف للسرقة، حيث تبين سرقة عدد من محتويات المنزل بينها كشافات كهربائية وأدوات سباكة خاصة بالتشطيبات فضلًا عن عدد من الطيور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 57938 لسنة 2025 جنح مركز المحلة الكبرى وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة وإعادة المسروقات إلى صاحبها.

الجريدة الرسمية