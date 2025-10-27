لا تشتري سيارة أو شقة بملايين، خبير اقتصادي يوجه نصيحة عاجلة لأصحاب المدخرات المحدودة

نصائح لأصحاب الدخول المحدودة، “لا تشتري سيارة بمبلغ 2 مليون جنيه أو شقة مصيف بمبلغ 5 مليون جنيه”.. هكذا وجه الخبير الإقتصادي هاني توفيق نصائح لذوي المدخرات المحدودة في هذه الأيام الصعبة، مؤكدًا أنه عند شراء سيارة بمبلغ 2 مليون جنيه فإن مقتنيها سيخسر 550 جنيه يوميًا، أما شراء شقة مصيف بمبلغ 5 مليون جنيه فستؤدي لخسارة تبلغ 2750 جنيه في الليلة.

شراء السيارة والشقة يخسر صاحبها آلاف الجنيهات

ونصح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أصحاب المدخرات المحدودة، الذي وصفهم بـ "التعبانين في فلوسهم" بوضع تكلفة السيارة أو شقة المصيف في البنوك، لتجلب لهم عوائد ترفع دخلهم بنسبة 50%.

التكلفة اليومية للسيارة 550 جنيه، فيتو

وقال هاني توفيق في نصائحه لأصحاب المدخرات المحدودة: "فقط لذوى المدخرات المحدودة، اللى تعبانين فى فلوسهم! هل تعلم أن إهلاك السيارة اللى بـ ٢ مليون جنيه على ١٠ سنوات بيقف عليك بـ ٥٥٠ جنيه يوميًا، سواء ركبتها أو ركنتها قدام البيت؟"

وتابع هاني توفيق: "هذا غير تكلفة البنزين والزيت وقطع الغيار والتأمين والإصلاح… وخلافه. وبالتالي فالسؤال هنا هو: هل أشتري سيارة أم أركب أوبر، وبالذات بالنسبة لأصحاب المعاشات قليلي التحركات".

كما كشف هاني توفيق عن الخسارة التي يتعرض لها من يقومون بشراء شقق مخصصة للمصيف، فقال: "وهل تعلم أن الوحدة السكنية اللى بـ ٥ مليون جنيه، بتكلفة ٢٧٥٠ جنيه فى الليلة وكل ليلة، سواء كنت ساكن فيها أو قافلها معظم أيام السنة، كالمصايف والسواحل".

نصائح لزيادة الدخل في الأيام الصعبة

وأكد هاني توفيق أن "تكلفة الفرصة البديلة وهى وضع ثمنها فى البنك".

وأوضح هاني توفيق "هل تعلم أنه فى حالة اعتمادك على فوائد الوديعة أو الشهادات البنكية، إنك تقدر ترفع دخلك ٥٠٪ على الأقل، إذا أعطيت أوامر للبنك بتاعك أنه يحط فلوسك عند التجديد فى أذون الخزانة (سوق أولى، ومتوسط سعر الجلسة)، وبتاخد الفوائد مقدمًا كمان".

وتابع هاني توفيق نصائحه لأصحاب المدخرات المحدودة فقال: "عمومًا لازم الشخص ذو الموارد المحدودة يسأل دايمًا نفسه، وخصوصًا فى الأيام الصعبة القادمة، إزاى يزود إيراداته ويخفض مصروفاته، وهل يشترى، أم يستأجر شقة، أو غرفة فندقية فى الكام أسبوع اللى حيصيف فيهم".

وأوضح هاني توفيق "عمومًا التحليل المالى بيقول: إن الوحدة السكنية التمليك علشان تكون اقتصادية لازم تكون بتستخدمها ١٢٠ ليلة فى السنة على الأقل".

