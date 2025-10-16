خبير اقتصادي: مصر تستعد للاستغناء عن صندوق النقد الدولي بهذا الإجراء

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه مع اقتراب نهاية اتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي عام 2026، ستواصل الدولة المصرية مسارين متوازيين: الاستمرار في التعاون الدولي، وخطتها للاستغناء عن صندوق النقد عبر الاعتماد على "السردية الوطنية".

عدم العودة لاتفاقيات جديدة مع الصندوق

وشدد "معطي"، خلال لقائه مع برنامج "صدى صوت" الذي يقدمه إيهاب حليم على قناة "الشمس"، على أن مصر لن تعود إلى اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد، موضحًا أن الحكومة ستبدأ بالاعتماد على خطتها الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

أهداف خطة السردية الوطنية

أوضح الخبير أن خطة السردية الوطنية، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، تقوم على عدة آليات أساسية وهما تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم الإنتاجية والتنافسية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والمالية من خلال خفض مستويات الدين وزيادة الإيرادات.

ولفت إلى زيادة الصادرات غير النفطية، حيث وصلت إلى 29 مليار دولار حتى الآن، ضمن مستهدف الدولة الكلي البالغ 150 مليار دولار، تنوع مصادر الدولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأشار معطي إلى تنوع مصادر العملة الصعبة، مثل إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار وتحويلات المصريين في الخارج التي بلغت 36.5 مليار دولار وإيرادات قناة السويس.



نجاح توطين الصناعات وجذب الشركات العالمية

وأكد الخبير نجاح مصر في ملفات حيوية، أبرزها توطين صناعة السيارات وجذب بعض أكبر الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مؤكدًا: "الدولة تعمل بتكاتف ونجحنا في هذا الأمر، والقادم أفضل.. سنتمكن من الاستغناء عن صندوق النقد الدولي".



