خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد الانخفاضات الأخيرة

أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي مازن أبو إسماعيل أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة لا يعكس مبالغة في تسعيره، بل يمثل حركة تصحيح طبيعية بعد موجة ارتفاعات قوية سجل خلالها المعدن الأصفر مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وأوضح أبو إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن التراجع الحالي يمثل فرصة دخول جيدة للمستثمرين، مؤكدًا أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا طالما أن العوامل الأساسية الداعمة لارتفاعه — مثل التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في العملات الورقية — ما تزال قائمة.

النفط يرتفع بدعم من قرارات أمريكية واتفاقات مرتقبة

وتطرق أبو إسماعيل إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% مؤخرًا، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل مستقلة عن سوق المعادن، أبرزها شراء وزارة الطاقة الأمريكية لمليون برميل إضافي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

كما أشار إلى تقارير تتحدث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والهند قد يؤدي إلى خفض الاعتماد على النفط الروسي، ما يعزز الطلب على خام برنت وWTI في الأسواق العالمية.

الدولار في انتظار الفيدرالي.. والترقب سيد الموقف

أما بشأن تحركات الدولار الأمريكي، فأكد أبو إسماعيل أنه يسير حاليًا في مسار عرضي مستقر بعد تراجع طفيف منذ بداية العام، في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن لهجة الفيدرالي في البيان المرتقب ستكون أكثر تأثيرًا من القرار نفسه، موضحًا أن أي إشارات إلى قلق من التضخم قد تدعم الدولار، بينما سياسة نقدية أكثر تيسيرًا قد تزيد من الضغوط على العملة الأمريكية.

العملات المشفرة.. قلق وتذبذب بعد هبوط البيتكوين

وفيما يخص سوق العملات المشفرة، أوضح أبو إسماعيل أن الانخفاض السريع في أسعار البيتكوين الأسبوع الماضي أدى إلى سحب السيولة من السوق وأثار حالة من القلق بين المستثمرين.

وأضاف أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب والحذر، خاصة مع عدم وضوح المشهد السياسي الأمريكي واحتمالات الإغلاق الحكومي، مشيرًا إلى أن أي تطورات جديدة قد تؤثر مباشرة على حركة الأسواق الرقمية خلال الفترة المقبلة.

