بعائد 20% يتم قبضها مقدمًا، خبير اقتصادي يكشف طريقة زيادة الدخل في الأيام الصعبة

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، طريقة زيادة الدخل هذه الأيام، التي وصفها بـ "الصعبة"، مؤكدًا أن هذه الطريقة لمن يريدون الحصول على عائد صافي بعد الضرائب يصل إلى 20%، ويتم قبضها مقدمًا.

سر زيادة الدخل في هذه الأيام الصعبة

وأكد هاني توفيق أن سر زيادة الدخل في هذه الأيام يكمن في الاكتتاب في أذون الخزانة، وتكون من 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا، ويصدرها البنك المركزي أسبوعيًا، وتمثل دين على وزارة المالية، ويمكن شراؤها أو تسييلها في أي لحظة ومن أي بنك.

أذون الخزانة المصرية طريقة زيادة الدخل في الأيام الصعبة، فيتو

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عبر حسابه بالفيس بوك، عن طريقة زيادة الدخل هذه الأيام: "لزيادة الدخل هذه الايام الصعبة: من يريد الحصول على عائد صافى بعد الضرائب ٢٠٪، ويقبضها مقدمًا كمان، يطلب من بنكه الاكتتاب فى أذون خزانة ٣ أو ٦ أو ٩ أو ١٢ شهرًا طبقًا لظروفه، والتى يصدرها البنك المركزى".

وعن الودائع والشهادات قال هاني توفيق: "الودائع والشهادات مش جايبة همها، وصعبة التسييل، وفوائدها آخر المدة".

وأوضح هاني توفيق: "للتوضيح أذون الخزانة هي التي يصدرها البنك المركزي أسبوعيًا، وتمثل دين على وزارة المالية لسد عجز الموازنة. وهي لمدد تتراوح بین ۳ و۱۲ شهر، ويمكن شراؤها أو تسييلها في أي لحظة في أي بنك أو شركة سمسرة".

ونصح هاني توفيق المقدمين على شراء أذون الخزانة، فقال: "ایضاح هام: أرجو أن تبلغ البنك بتاعك إنك بتشترى من السوق الأولى (يعنى من مزاد المركزي)، الذي يقام يومى الأحد والخميس أسبوعيًا، وليس من السوق لتوفير عمولة البنك أو السمسار".

أذون الخزانة أوراق دين تضمنها الحكومة

جدير بالذكر أن أذون الخزانة هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لتمويل احتياجاتها المالية، وهي تُعتبر استثمارًا آمنًا نسبيًا لأن الحكومة تضمن سداد قيمتها عند الاستحقاق، وتتميز بأنها تُصدر بخصم (أي بسعر أقل من قيمتها الأسمية)، ويتم سداد قيمتها كاملة عند الاستحقاق، مما يجعلها سهلة التصرف فيها.

أذون الخزانة تضمنها الحكومة وعائدها مدفوع مقدمًا، فيتو

أما الجهة المصدرة لأذون الخزانة فهي وزارة المالية (أو الجهة المختصة بالحكومة)، وهي أداة دين حكومية قصيرة الأجل، مدتها تتراوح بين أربعة أسابيع وسنتين، أو غالبًا ما تكون مدتها 3 أشهر إلى سنة.

ويتم شراء أذون الخزانة بخصم (سعر أقل من القيمة الاسمية)، وتُسترد القيمة الاسمية بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر الاسترداد الذي يمثل الربح.

وتعتبر أذون الخزانة استثمارًا آمنًا نسبيًا، لأنها مدعومة بضمان الحكومة، قد تخضع لضرائب معينة عند الاستحقاق.

وعن كيفية شراء أذون الخزانة فيتعين التقدم بطلب من خلال البنك المركزي المصري، الذي يتعامل مع بنوك أخرى بصفتها "متعامل رئيسي"، والحد الأدنى للاكتتاب، ويجب أن يكون 25 ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

والمطلوب أن يكون لديك حساب في البنك الذي ستشتري منه، وأن تكون مسجلًا في البورصة المصرية، ويتم طرح الأذونات يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

