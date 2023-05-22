خبيرة: الاستثمار في صناديق الذهب يناسب صغار المستثمرين وأصحاب الدخول المحدودة

قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن طرح أول صندوق للذهب فى مصر خطوة هامة وقوية تستهدف حماية المواطن المصرى، وتوفير فرص للاستثمار وطرق جديدة للمواطن المصرى تساعده على استثمار أمواله بشكل آمن، بالإضافة إلى الادخار وزيادة معدلات استثماره حيث إن هذا النوع من الاستثمار يتميز بأنه استثمار طويل المدى.

وأضافت أن صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وعلى رأسها الذهبى هى صناديق للتحوط، وحماية أموال المستثمرين، وحفظ قيمة تلك الأموال، وبالتالى الصندوق فرصة جديدة للمواطن المصرى وبخاصة صغار المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جيدة فى ظل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك الأزمات العالمية والمحلية التى تضغط على قيمة العملة وتؤدى إلى إضعافها فى تلبية الاحتياجات الحياتية.

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وأشارت إلى أنه إذا ما قارنا بين الاستثمار فى الصندوق الجديد بالنسبة للمواطن البسيط والاستثمار العقارى وأسواق الأسهم ومخاطرها العالية وغيره فإن الصندوق هو الأكثر مناسبة لظروف المواطنين البسطاء، وأصحاب الأموال البسيطة.خاصة ان الحد الادنى وسعر الوثيقة 10 جنيهات.

أول صندوق للاستثمار في المعادن

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالًا لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

جاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

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أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.



تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:



- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.



- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.



- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.



- أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.



- أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.



- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.



كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:



- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.



- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.



- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.



- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.



- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.



- أن تكون عضوًا في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.



- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.