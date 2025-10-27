الإثنين 27 أكتوبر 2025
خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية تزعم: الجيش وافق على البحث عن جثث المحتجزين في نقاط سيطرته بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل سمحت لحركة حماس بالعمل في عدة نقاط داخل المنطقة الصفراء وليس فقط في رفح للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت أن هذه الموافقة كشفت قيام حماس بجولة ميدانية في منطقة الشجاعية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المستوى السياسي وافق أيضًا على السماح للحركة بالعمل في نقطة أخرى في خان يونس.

قبل ذلك، أفادت مصادر بدخول 12 آلية من المعدات الثقيلة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة  للمشاركة في أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات المدمرة في عدد من مناطق القطاع.

كما تواصل الفرق المتخصصة عمليات رفع الأنقاض من المدن المدمرة للمساعدة في العثور على جثث المفقودين.

وميدانيًا، يواصل  جيش الاحتلال  الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة، كما وقعت انفجارات عنيفة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، جراء نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المباني السكنية.

وفي السياق، استهدفت غارات إسرائيلية عددًا من المنشآت المدنية شرق مدينة خان يونس.

