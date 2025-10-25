روبيو يبلغ عائلات المحتجزين أن حماس لا تُبدي استعجالًا في إعادة الرفات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن حركة حماس لا تُظهر أي استعجال أو استعداد سريع لإعادة رفات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

واشنطن تتابع الملف عن قرب

وبحسب التقارير، أكد روبيو لعائلات الأسرى الإسرائيليين أن الولايات المتحدة تعمل بجدية وبجهود مكثفة من أجل إعادة الرفات ضمن التحركات الإنسانية والدبلوماسية الجارية، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين.

إذاعة جيش الاحتلال: استعدادات لاستلام جثتي رهينتين من غزة اليوم

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، باستعدادات في تل أبيب لاستلام جثتي رهينتين اليوم.

كشفت "القناة 12" العبرية، عن حادثة سرقة غير مسبوقة، وقعت داخل قاعدة عسكرية في منطقة "غلاف غزة"، أثارت صدمة واسعة في إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية أن "الواقعة تمثلت في سرقة شاحنة تخص الجيش، من داخل قاعدة عسكرية في منطقة غلاف غزة، قبل نحو 3 أسابيع".



وقالت القناة: إن "الحادثة تسلط الضوء على خلل أمني خطير، إذ لم تكتشف السرقة إلا بعد نحو 3 أسابيع، دون أن يُرصد التسلل إلى القاعدة أو خروج المركبة منها".

ووفق القناة، فإن "الشاحنة شوهدت لاحقًا تتجه نحو بلدة نتيفوت، حيث صادف وجود اللواء (احتياط) يوسي باخر، في المكان فبدأ بمطاردتها، ما دفع السارق إلى تركها على جانب الطريق والفرار".

