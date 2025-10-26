الأحد 26 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: جيش الاحتلال ينسحب من المناطق التي تبحث فيها حماس عن جثث الرهائن

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال ينسحب من المناطق التي تجري فيها حركة حماس أعمال البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

 

جثامين عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض

وأمس، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: “يتباكى العالم على جثامين عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب”.

 

قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث

وأكدت تقارير إخبارية لوسائل إعلام فلسطينية أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، وقالت: “يوجد في قطاع غزة 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر”.

 

وكان جيش الاحتلال طالب حركة حـمـاس بالوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها. 

