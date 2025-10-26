حكومة الاحتلال: سنحافظ على سيطرتنا الأمنية الكاملة بقطاع غزة

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: سنحافظ على سيطرتنا الأمنية الكاملة على قطاع غزة، وذلك وفق تعبيرها.

واشنطن تتغلغل في عملية صنع القرار داخل إسرائيل

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، أمس السبت: إن واشنطن تتغلغل في عملية صنع القرار داخل إسرائيل، وذلك وفقا للقناة ١٢ العبرية.

وأضافت القناة ١٢ العبرية نقلا عن بينت: "تم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في كريات غات لإعطاء الجيش الإسرائيلي التعليمات.. لقد خسرنا معظم الغرب والحزب الديمقراطي الأمريكي ونصف الجمهوريين".

ضم إسرائيل للضفة الغربية

في سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مساء أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم إسرائيل للضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودها وهويتها.

وأضاف سموتريتش: "نتنياهو يمتنع عن طرح موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية خلال محادثاته مع ترامب.. نجدد التأكيد على أهمية فرض السيادة في الضفة الغربية والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة"، وذلك وفق تعبيره.

