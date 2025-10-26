الأحد 26 أكتوبر 2025
الأمم المتحدة: استشهاد 40 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية العام

الضفة الغربية، فيتو
 أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

 

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة الماضية، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

