الأونروا: لدينا 12 ألف موظف يعملون الآن في غزة ويديرون الخدمات

قالت وكالة الأونروا مساء اليوم الأحد: لدينا 12 ألف موظف يعملون الآن في غزة ويديرون الخدمات.

وأضافت الأونروا: يجب أن يعود أطفال غزة إلى أماكن آمنة للتعلم والعلاج من الصدمات.. لدينا شبكة واسعة في غزة وبيانات قادرة على تحديد المحتاجين للمساعدات.

وبحسب «العربية - الحدث»، تابعت الأونروا: العدل الدولية أثنت على دور الوكالة في إيصال الدعم لسكان غزة.

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن دولة الاحتلال لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة، إن المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب.

استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب

وأكد رئيس المحكمة إيواساوا أن إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

