سيراميكا يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد

سيراميكا
سيراميكا

ترتيب الدوري المصري، انتزع سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا بعد فوزه اليوم أمام كهرباء الاسماعيلية 1-0 بالجولة الثانية عشرة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة
2- الأهلي 21 نقطة
3- المصري 19 نقطة
4- الزمالك 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة 
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 16 نقطة
9- سموحة 15 نقطة
10- غزل المحلة 15 نقطة
11- مودرن سبورت 15 نقطة
12- البنك الأهلي 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- الحدود 12 نقطة 
16- الجيش 10 نقاط
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- فاركو 9 نقاط
19- الاتحاد 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
21-  الاسماعيلي 7 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري 

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون  (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا  (انتهت)

طلائع الجيش 2-2 زد  (انتهت)

فاركو 1-0 الإسماعيلي  (انتهت)

الإثنين 27 أكتوبر 2025 

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً 

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً 

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً 

الخميس 30 أكتوبر 2025 

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة 

المصري البورسعيدي - راحة 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

