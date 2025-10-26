الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

سيراميكا
سيراميكا

 تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات بين كهرباء الاسماعيلية ضد سيراميكا، وفاركو ضد الاسماعيلي، وطلائع الجيش ضد زد.

وانطلقت الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز السبت بمواجهتي حرس الحدود وغزل المحلة 0-0، ومودرن سبورت ضد المقاولون 1-2.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد، يليه سيراميكا بالوصافة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

1- الأهلي 21 نقطة 
2- سيراميكا كليوباترا 20  نقطة
3- المصري 19  نقطة
4- الزمالك 18  نقطة
5- إنبي 18  نقطة
6- بيراميدز 17  نقطة
7- وادي دجلة 16  نقطة
8- سموحة 15  نقطة
9- غزل المحلة 15  نقطة
10- زد 15  نقطة
11- مودرن سبورت 15  نقطة
12- البنك الأهلي 14  نقطة
13- بتروجيت 14  نقطة
14- الجونة 12  نقطة
15- حرس الحدود 12  نقطة
16- المقاولون العرب 9 نقاط
17- طلائع الجيش 9 نقاط
18- الاتحاد 8 نقاط
19- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط
20- الاسماعيلي 7 نقاط
21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري 

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري 

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون  (انتهت)

الأحد 26 أكتوبر 2025 

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً 

طلائع الجيش ضد زد - 8 مساءً 

فاركو ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

الإثنين 27 أكتوبر 2025 

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً 

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً 

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً 

الخميس 30 أكتوبر 2025 

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة 

المصري البورسعيدي - راحة 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

الجريدة الرسمية