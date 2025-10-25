مسئولون أمريكيون يكشفون خطة ترامب لضرب فنزويلا والأماكن المستهدفة

ذكر مسئولون أمريكيون يوم الجمعة أن البيت الأبيض يدرس خططا لاستهداف منشآت الكوكايين وطرق الاتجار بالمخدرات داخل فنزويلا.

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلالها أن فنزويلا ستشهد قريبا عملا على الأرض.



وأفاد ثلاثة مسئولين أمريكيين لشبكة "سي إن إن" بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر في هذه الخطط، على الرغم من أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن المضي قدما فيها.

وبحسب مسئولين، لم يستبعد ترامب أيضا اتخاذ نهج دبلوماسي مع فنزويلا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن قطعت إدارته المفاوضات النشطة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت التطورات يوم الجمعة إلى تصعيد عسكري محتمل، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الأكثر تقدما في البحرية، والمتمركزة حاليا في أوروبا، إلى منطقة الكاريبي. يأتي هذا التحرك في خضم التراكم الهائل للقوات الأمريكية هناك. كما أذن ترامب لوكالة المخابرات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.

وأكد مسؤول في الإدارة لـ "سي إن إن" أن "هناك خططا على الطاولة يفكر فيها الرئيس" فيما يتعلق بالعمليات على الأراضي الفنزويلية، مضيفا أن "هذا لا يعني أنه استبعد الدبلوماسية."

وحاجج مسؤول ثان، كان مشاركا مباشرة في بعض المناقشات، بأن هناك العديد من المقترحات التي تم تقديمها إلى الرئيس.

وقال مسؤول ثالث إن التخطيط يجري عبر مختلف أجهزة الحكومة، لكن التركيز على أعلى المستويات يتركز حاليا على ملاحقة المخدرات داخل فنزويلا.

وصعد ترامب من خطابه حول الضربات البرية المحتملة داخل فنزويلا في الأيام الأخيرة، بينما تواصل القوات العسكرية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد قوارب مزعومة للمخدرات في المياه الدولية.

وكان آخرها ضربة ليلية ضد قارب يُزعم أنه كان يهرب المخدرات في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد القوارب المستهدفة المعروفة إلى 10 وعدد القتلى إلى 43 شخصا منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها الشهر الماضي، وفقا لهيجسيث.

وكانت "سي إن إن" قد أفادت سابقا بأن ترامب كان يدرس أيضا ضربات داخل فنزويلا نفسها كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف مادورو، وقد تحدث ترامب نفسه علنا عن عمليات على البر. ومع ذلك، لم يوضح الرئيس بعد ما الذي قد ينطوي عليه ذلك، وافترض وزير الخارجية ماركو روبيو أن "طرق" المخدرات قد تكون هي المستهدفة.

ويضغط بعض مسؤولي الإدارة من أجل تغيير النظام ويقولون إن حملة مكافحة المخدرات يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بمادورو.

وقد يحدث ذلك من خلال ممارسة الضغط على المحيطين بالزعيم الفنزويلي الذين استفادوا من تدفقات الإيرادات غير المشروعة لشبكات الكارتيلات، مما قد يضغط عليهم بشدة لدرجة أن يفكروا في طرق للإطاحة بالزعيم الفنزويلي، كما أفادت مصادر لـ "سي إن إن".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن فنزويلا ليست دولة منتجة للكوكايين. وتتركز جميع محاصيل الكوكا – المكون الرئيسي للكوكايين – في كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

التقرير السنوي لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية الذي نُشر في مارس لم يذكر فنزويلا في الصفحات الأربع المخصصة لتهريب الكوكايين، مستشهدا بدلا من ذلك بالإكوادور وأمريكا الوسطى والمكسيك.

لكن مسؤولي الإدارة الأمريكية ما زالوا يقولون إن بعض الاتجار بالمخدرات يمر عبر فنزويلا ويشيرون إلى أن مادورو قد تمت إدانته في عام 2020 بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المتعلق بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين. وقال روبيو خلال زيارة إلى الإكوادور في سبتمبر: "نيكولاس مادورو، هو مهرب مخدرات مُدان في الولايات المتحدة، وهو هارب من العدالة الأمريكية."

وحذر مسؤولو إدارة ترامب من أن الرئيس "ليس في عجلة من أمره" – كما قال أحد المسؤولين – لاتخاذ قرار، نظرا لأن تركيزه منصب حاليا على رحلته إلى آسيا والمفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة.

وبينما قال المسؤولون إن ترامب كان منفتحا على إيجاد حل دبلوماسي، إلا أنه أوقف أيضا الجهود في وقت سابق من هذا الشهر للانخراط في مفاوضات مع مادورو وكبار المسؤولين الفنزويليين التي كان يقودها ريتشارد غرينيل، المبعوث الرئاسي الخاص.

كما أقر المسؤولون الأمريكيون بأن العملية العسكرية ضد هدف داخل فنزويلا من المرجح أن تتطلب موافقة الكونغرس، أو على الأقل إحاطة الكونغرس بها، قبل أن تتمكن الإدارة من المضي قدما.

ويوم الخميس، أخبر ترامب "سي إن إن" أنه يمكنه مواصلة شن ضربات ضد مهربي مخدرات مزعومين في الخارج دون أن يصدر الكونغرس أولا إعلان حرب رسمي. وبينما قال إنه سيخطر الكونغرس بأي عمليات على البر، إلا أنه زعم أنه لن يواجه أي معارضة. وقال: "لن أطلب بالضرورة إعلان حرب. أعتقد أننا سنقتل الأشخاص الذين يدخلون المخدرات إلى بلدنا. حسنًا؟ سنقتلهم، كما تعلم، سيكونون أمواتا."

كما أثار تراكم القوات الأمريكية تساؤلات حول نية إدارة ترامب في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان نشر على منصة "إكس" إن تحريك السفينة "جيرالد فورد" وجناحها الجوي المرافق والقيام بمجموعة ضربات كان يهدف إلى "تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان ومكافحة الإرهاب المتعلق بالمخدرات".

وقد رست حاملة السفن "فورد" بالقرب من ميناء سبليت، كرواتيا، في 21 أكتوبر. من شأن ذلك أن يترك الحاملة والسفن المرافقة لها على بعد أكثر من 5000 ميل من البحر الكاريبي، مما يعني أن رحلة الحاملة ستستغرق أياما لتكون في موقع يسمح لها بتنفيذ أي ضربات.

وحتى قبل وصول السفينة "فورد"، تم نقل نسبة كبيرة من جميع الأصول البحرية الأمريكية المنتشرة عالميا إلى القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، وهي القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في المنطقة، وفقا لتتبع الأسطول المنشور على بوابة معهد الولايات المتحدة البحرية للأخبار.

وهذا يشمل مجموعة الاستعداد البرمائية "إيوو جيما" ووحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين، بما يعادل أكثر من 4500 من مشاة البحرية والبحارة، وثلاث مدمرات موجهة بالصواريخ، وغواصة هجومية، وسفينة عمليات خاصة، وسفينة صواريخ موجهة وطائرات استطلاع "P-8 Poseidon".

في الوقت نفسه، نشرت الولايات المتحدة 10 طائرات مقاتلة من طراز F-35 في بورتوريكو التي أصبحت مركزا للجيش الأمريكي كجزء من التركيز المتزايد على منطقة الكاريبي. كما نشرت الولايات المتحدة ثلاث طائرات بدون طيار على الأقل من طراز MQ-9 Reaper في الجزيرة، وفقًا للصور التي التقطتها وكالة "رويترز" في أغواديلا، بورتوريكو.

كما أن محطة "روزفلت رودز" البحرية في بورتوريكو، المنشأة العسكرية الأمريكية التي كانت مغلقة منذ عام 2004، تعمل الآن مرة أخرى، وفقًا لصور الأقمار الصناعية والصور الملتقطة في القاعدة.

