انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق

شهدت عدة مناطق  أوكرانية  شمال شرقي البلاد، سلسلة من الانفجارات تزامنت مع تفعيل إنذارات الغارات الجوية في خمس مناطق، وسط تصاعد التوترات الميدانية.

وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق سومي، دنيبروبيتروفسك، بولتافا، خاركوف، وتشرنيجوف، داعية السكان إلى التزام الملاجئ.

وقال رئيس بلدية سومي، أرتيم سيمينخين، عبر قناته على "تيليجرام"، إن "انفجارا" وقع في منطقة سومي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية كونوتوب التابعة لمنطقة سومي، عن وقوع انفجار جديد في المدينة.

وكانت التقارير الميدانية الأولى قد تحدثت في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات متتالية في سومي وكونوتوب شمال شرقي أوكرانيا، في وقت لم تؤكد كييف بعد ما إذا كانت الضربات ناتجة عن قصف صاروخي أو طائرات مسيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري في عدد من المحاور الشرقية، وسط تكثيف الضربات الروسية ضد منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة داخل الأراضي الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة.

