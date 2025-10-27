حنان عيد تروي رحلتها في محاربة سرطان الثدي: بدأت العلاج بفضل المبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو مؤثرًا بعنوان "قلت لنفسي كده كده هموت"، تروي فيه السيدة حنان عيد تجربتها مع سرطان الثدي ضمن رحلة علاجها في مستشفى بهية.

وخلال الفيديو، تحدثت حنان عن بداية رحلتها مع العلاج بفضل المبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان، مشيرة إلى الدعم النفسي والطبي الذي تلقته داخل المستشفى، والذي ساعدها على مواجهة المرض بقوة وإصرار حتى تجاوزت المراحل الصعبة.

ويأتي نشر هذا الفيديو في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تسليط الضوء على قصص ملهمة ضمن جهود الدولة في دعم مرضى السرطان وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.