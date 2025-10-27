الإثنين 27 أكتوبر 2025
حنان عيد تروي رحلتها في محاربة سرطان الثدي: بدأت العلاج بفضل المبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان

حنان عيد، فيتو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو مؤثرًا بعنوان "قلت لنفسي كده كده هموت"، تروي فيه السيدة حنان عيد تجربتها مع سرطان الثدي ضمن رحلة علاجها في مستشفى بهية.

وخلال الفيديو، تحدثت حنان عن بداية رحلتها مع العلاج بفضل المبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان، مشيرة إلى الدعم النفسي والطبي الذي تلقته داخل المستشفى، والذي ساعدها على مواجهة المرض بقوة وإصرار حتى تجاوزت المراحل الصعبة.

ويأتي نشر هذا الفيديو في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تسليط الضوء على قصص ملهمة ضمن جهود الدولة في دعم مرضى السرطان وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية متكاملة.

الدعم النفسي المبادرة الرئاسية دعم مرضى السرطان رعاية صحية مجلس الوزراء مكافحة السرطان مستشفي بهية سرطان الثدي حنان عيد

