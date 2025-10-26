للاطمئنان على العملية التعليمية، مدبولي يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ"

غيّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسار جولته اليوم في محافظة السويس، حيث دعا إلى التوقف عند أول مدرسة تصادفهم في الطريق؛ وذلك للاطمئنان بشكل مفاجئ على انتظام سير العملية التعليمية، وحضور الطلاب، حيث توقفت الجولة عند مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية المشتركة الكائنة بحي السويس، وقام رئيس الوزراء بزيارتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقفه في هذه المدرسة، يأتي من منطلق الحرص على التأكد بالفعل من مدى جاهزية المدارس، وانتظام الحضور، وسير العملية التعليمية بشكل منتظم، وتسليم الكتب لجميع طلاب المدرسة.

رئيس الوزراء يغير مسار جولته بمحافظة السويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية



وخلال الزيارة، أوضحت مديرة المدرسة أن مدرسة محمد حافظ الابتدائية المشتركة تابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، ويصل عدد الطلاب إلى 1515 طالبًا بالمرحلة الابتدائية، موزعين على 12 فصلًا، حيث تبلغ كثافة الفصل الواحد، بحد أقصى، 50 طالبًا.

وأضافت أنه يوجد 387 طالبًا في مرحلة رياض الأطفال، وهناك 12 قاعة لرياض الأطفال، مؤكدة أنه يتم توفير أنشطة متنوعة لتلك المرحلة، بهدف تطوير قدرات الأطفال ومهاراتهم الإبداعية.

وأوضحت مديرة مدرسة محمد حافظ الابتدائية المشتركة أن جميع الكتب الدراسية تم تسليمها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية داخل المدرسة، لافتة إلى أن العملية التعليمية تشهد انتظامًا منذ بداية العام الدراسي.

وفي ضوء ذلك، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على المرور على قاعات رياض الأطفال، للاطمئنان على كثافة الطلاب بها، والمكتبة وقاعة الأنشطة المتعددة الخاصة برياض الأطفال أيضًا داخل المدرسة. وحرص كذلك على تفقد دورات المياه بالمدرسة للاطمئنان على مستوى النظافة بها.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال؛ للتعرف منهم على المواد الدراسية والاطمئنان على استيعابهم لها واستفادتهم منها، متسائلًا عن نسب الغياب والحضور، حيث تأكد من انتظام الحضور بنسبة كبيرة.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا بتفقد فصول المرحلة الابتدائية، واطمأن على كثافة الفصل، ونسبة الحضور، كما حرص على إجراء حوارات ودية مع الطلاب حول المواد التعليمية التي تُقدم لهم للتأكد من استيعابهم لها، كما تأكد من استلام هؤلاء الطلاب الكتب الدراسية.

وأشاد رئيس الوزراء بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بالمدرسة، حيث تشهد الفصول التي زارها نسبة حضور شبه كاملة. كما أثنى على مستوى الطلاب، بعد أن تبادل أطراف الحديث مع بعض تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حول مادة اللغة الإنجليزية، وتأكد من استيعابهم لها، وأثنى أيضًا على الاهتمام بالمظهر العام والنظافة داخل المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.