مدبولي يرد على المشككين: الإنفاق على البنية الأساسية هو استثمار في المستقبل

عقب انتهاء زيارته اليوم لـ محافظة السويس لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية.



واستهل رئيس الوزراء حديثه قائلًا: أرحب بكم في ختام جولة ميدانية طويلة بمحافظة السويس، وأشرف بوجودي في محافظة السويس لكي نحتفل معًا بالعيد القومي لهذه المحافظة الباسلة، واسمحوا لي أن أنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل أهالي محافظة السويس الباسلة.

حيث يوافق العيد القومي للمحافظة يوم 24 من أكتوبر، بالتزامن مع زيارتنا لها اليوم، ومن حسن الطالع أننا شرفنا بالأمس جميعًا بوجود رئيس الجمهورية، في احتفالية "مصر وطن السلام"، التي تعد جزءًا من احتفالات نصر أكتوبر العظيم.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: واليوم شرفت برفقة عدد كبير من زملائي الوزراء، على مدار اليوم، كان الجزء الأول من الزيارة في مدينة السويس نفسها، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورمحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أما الجزء الثاني من الزيارة فكان بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، فيما نتواجد الآن في المنطقة اللوجيستية لموانئ دبي العالمية، برفقة السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"، وكلنا في ضيافة اللواء دكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس.





واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: في البداية أود التطرق للجزء الأول من الزيارة، والذي تم في مدينة السويس، حيث تفقدنا 4 نقاط مهمة جدًا، الأولى شركة مصر للبترول، حيث افتتحنا مشروعا كبيرا جدًا يضيف لطاقات مصر الإنتاجية في كل منتجات البترول، وهو جزء من توفير مصر لمنتجات الطاقة المختلفة، والاعتماد على المكون المحلي بشكل أكبر بعيدًا عن الاستيراد.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ثم انتقلنا لزيارة مستشفى صحة المرأة والطفل، وهنا أود أن أطلب من كل المواطنين الإطلاع على جودة المستشفى التي تم افتتاحها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي دخلت للتشغيل منذ سنة كاملة، وسنشاهد مدى تقدم الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن المصري في محافظة السويس، وهو جزء من المنظومة الكبيرة جدًا التي تتبناها الدولة اليوم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية، والحمد لله جميع المحافظات التي دخلت ضمن المنظومة، يتلقى فيها المواطن أعلى مستوى من الخدمة بتكلفة رمزية تمامًا.



وأضاف: هدفنا هو إسراع الخطى بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة من هذه المنظومة الرائعة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعلن عنها كمستهدف بأن يتمتع كل مواطن مصري بأعلى جودة من الخدمات الصحية، مُشيرًا إلى أنه لا يزال أمامنا شوط كبير لنقطعه لتنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظات الأخرى، ولكن الدولة مُصرّة على إسراع الخطى من أجل تنفيذها في كل ربوع مصر.



وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته المفاجئة لإحدى المدارس الإبتدائية خارج برنامج الزيارة، لافتًا إلى أنه يحرص على هذه الزيارات المفاجئة للمدارس في أثناء جولاته بالمحافظات؛ بهدف الاطمئنان على سير المنظومة التعليمية في المدارس، مُضيفًا، أنه خلال زيارته لهذه المدرسة حرص على الاطمئنان على نسب الحضور للطلاب ومتابعة المنظومة الدراسية التي تشهد تطويرًا في التعليم قبل الجامعي.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: اختتمنا الزيارة لمحافظة السويس بزيارة جامعة السويس الأهلية التي تفتح أبوابها لأول مرة هذا العام، حيث استقبلت 1600 طالب جُدد كانوا من قبل يلتحقون بالكليات النظرية والتقليدية التي كانت موجودة بالجامعات المصرية، وكنت حريصًا على إجراء حوار مع بعض الطلاب لكي أسألهم عن سبب التحاقهم بهذه الجامعات، وكانت الإجابة هي أن هذه الجامعات تقدم برامج حديثة تستشرف علوم المستقبل كما أنها تقدم منتجًا ليس موجودًا في الجامعات التقليدية.



واستطرد: هنا أود أن أتوقف للتأكيد على شيء مهم للغاية، وهو أنه منذ 10 سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط تقدم خدماتها لكل المصريين، واليوم في خلال 10 سنوات وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصبح لدينا 132 جامعة أي تمت إضافة 82 جامعة جديدة، ساهمت الدولة في إنشاء عدد منها، كما تم تمكين القطاع الخاص من إنشاء جامعات أخرى.



وأضاف: هذا ردًا على ما يُثار دائمًا بشأن الصحة والتعليم، مُؤكدًا أن الدولة تُولي هذين الملفين أهمية شديدة للغاية وتتحرك فيهما بخطى كبيرة للغاية، والتي تتطلب استثمارات ضخمة ولكن الدولة مُؤمنة بأن هذه الاستثمارات ستجني ثمارها على المدى الطويل من خلال أبنائنا الخريجين الذين يحصلون على أفضل برامج التعليم.





كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الثاني من الزيارة كان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُؤكدًا حرصه على زيارة المنطقة الاقتصادية كل فترة زمنية، بغرض أن جميع المصريين يعلمون أن هذه المنطقة كان لها مخطط، ووفق رؤية القيادة السياسية لها ومتابعتها وإصرارها على تنفيذ هذه الرؤية، وهي ليست مجرد رؤية أو مخطط وهمي، مُضيفًا أنه اليوم نجني ثمار جميع أعمال التنمية المختلفة والشاملة التي تمت في المنطقة الاقتصادية.



وأضاف: الجميع كان يتحدث على مدار عقود؛ متى سوف يتم الاستفادة من قناة السويس كمحور وممر ملاحي؟ وهل العائد من قناة السويس هو رسوم عبور السفن فقط؟، وأن هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة تنمية كبرى وتجذب الآلاف من فرص العمل وتكون مستقبل مصر.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اليوم في كل زيارة يقوم بها لهذه المنطقة يشعر بالسعادة لما يراه من إنجازات تحققت على الأرض وفقًا للرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى كلمة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتي تتضمن أنه ما تم إنجازه في البنية الأساسية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، لم يحدث خلال الخمسين سنة السابقة.

لماذا تستثمر مصر وتنفق مئات المليارات على بنيتها الأساسية؟

وردًا على بعض الأقاويل بخصوص لماذا تستثمر مصر وتنفق مئات المليارات على بنيتها الأساسية؟، أوضح رئيس الوزراء، أن هذه البنية الأساسية هي العنصر الجاذب للاستثمار والتي تتيح فرصة إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة، وبدون هذه المشروعات في البنية الأساسية لم تكن تستطيع المنطقة الاقتصادية اليوم جذب استثمار خارجي مباشر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، في أكثر من 340 مشروعًا صناعيًا ولوجيستيًا مثل هذا المشروع العملاق الذي نتواجد به الآن.



كما أشار إلى أن هذه المشروعات تتيح أكثر من 80 ألف فرصة عمل وهذا الرقم في زيادة، مُشيرًا إلى حديث دار مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تضمن أنه منذ حوالي 3 سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية 43 مصنعًا وهو ما يمثل حصاد فترات سابقة، أما اليوم فيوجد حوالي 180 مصنعًا بالإضافة إلى 120 مصنعًا اخرى جار إنشاؤها حاليًا، بخلاف الطلبات التي ما زال يتم تقديمها لإنشاء مصانع أخرى، لافتًا الى أن المنطقة أصبح عليها إقبال شديد جدًا من جميع المستثمرين سواء الاستثمار الأجنبي العالمي أو الوطني، لإنشاء مصانع ومشروعات تنموية هنا على أرض هذه المنطقة والبقعة الغالية من مصر، والتي طالما كنا نحلم أن تصبح منطقة لوجستية عالمية تجذب استثمارات كبرى.



وأضاف رئيس الوزراء: بدون ما تم في تطوير الموانئ، مثل ميناء السخنة، ولا أريد التحدث بالتفصيل كيف كانت أطوال الأرصفة حينها، والآن كيف أصبحت أطوال هذه الأرصفة، هذا الأمر كلفنا عشرات المليارات، نعم كلفنا ذلك، وكم كان حجم شبكة الطرق لدينا؟، وحجم المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز؟، وكم كان المطلوب ليتم رفع كفاءة هذه المنطقة وتجذب الاستثمارات التي نتحدث عنها اليوم بأننا نجني ثمارها؟، هذا هو بناء الدولة، وهكذا تقوم الدول، وهذه هي طريقة التنمية، ومن غير هذا الإنفاق الكبير على بنية أساسية، لم نكن لنجذب المجموعات والشركات العالمية لكي تأتي وتتصارع وتتسابق لتنشئ هنا مصنعا لها.



وتابع قائلًا: لذلك عندما نشاهد كلنا ما يحدث هنا كل يوم من افتتاح للمصانع والشركاء الأجانب الجدد، ليس فقط لمجرد جذب الاستثمارات رغم أنه يعد هدفًا بحد ذاته تتسابق عليه الدول، ولكن عندما نشاهد نوعية الصناعات التي تتواجد، وصناعات كنا نستوردها وندفع عليها عملة صعبة، اليوم أصبحت موجودة في مصر، وبدلًا من استيرادها بالدولار وينتجها عامل في دولة أخرى، أصبح للعامل المصري فرصة عمل متوافرة، وأصبح هو من ينتج هذه السلعة، والتي تكلف الدولة بالجنيه المصري، كل هذه الأمور منظومة متكاملة تحدث اليوم على أرض مصر.



وقال رئيس الوزراء: وعندما نتحدث عن شبكة قطارات متطورة لكي تربط الموانئ الخاصة ببعضها البعض، وتصبح جزءًا من منظومة نقل البضائع، وأولها هي شبكة القطار السريع المكهرب، التي تبدأ في مرحلتها الأولي من هنا في ميناء السخنة وصولًا إلى مطروح وحدودنا الغربية، هذا كله جاء في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه الدولة من خلال هذه المشروعات، هذا ما نتحدث عنه، توفير فرص عمل ونمو الاقتصاد يحدث بهذه الطريقة، ومن غير هذه الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، لم يكن لذلك أن يتحقق، ولم يكن لدينا اليوم مستهدفات للنمو بنسبة 5 و6 و7 و8% خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، وإلى جانب ذلك، لم تنسي الدولة البعد الاجتماعي، ونعمل على التحرك فيه من خلال التعليم والصحة، ولكن مرة أخرى، أؤكد أننا كدولة إذا لم نوفر وننمي مواردنا من خلال هذه المشروعات وتحقيق زيادة في حركة الإنتاج والنمو الاقتصادي، لما استطعنا الإنفاق على الصحة والتعليم، وبدون ذلك لا يتوفر لدي الدولة موارد للإنفاق على الخدمات الاجتماعية التي من المفترض أن ننفق عليها، والتي يكون العائد منها فقط هو عائد اجتماعي وهو شيء مهم جدًا للمواطن المصري.



رسالة مدبولي للعاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُؤكدًا حرصه الدائم على التواجد بشكل مستمر كل فترة زمنية للاحتفال مع كل الشعب المصري بافتتاح المزيد من المصانع والمشروعات الإنتاجية، والتي لم تعد فقط في المنطقة الاقتصادية لكن في جميع محافظات مصر، وكذا متابعته المستمرة مع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسادة المسئولين لحجم النمو والإقبال والطلب على المناطق الصناعية والمصانع بجميع المحافظات بمصر، مُشيرًا إلى أنها تشهد إقبالًا كبيرًا جدًا، وكل هذه الإنجازات لم تكن تتحقق لولا البنية الأساسية التي توسعت فيها الدولة خلال الفترة الماضية، مُوجهًا التحية والشكر والتهنئة لجميع أبناء محافظة السويس الباسلة بمناسبة عيد المحافظة القومي، داعيًا المولى عز وجل أن تحمل كل سنة مشروعات جديدة لجميع المواطنين في مصر، وأن تحمل كل الخير لمصر.

