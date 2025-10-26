إنتاج 60 مليون قفاز سنويا، مدبولي يفتتح مصنع "سيناي" للمستلزمات الطبية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية" الذي يختص بتصنيع القفازات الطبية من خامة (النتريل)، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات الاستراتيجية ودعم سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع المستلزمات الطبية.

أهمية تعزيز وتوطين صناعة المستلزمات الطبية

وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أهمية تعزيز وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل القيمة لهذه الصناعة داخل مصر، مما يُسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني ويفتح فرصًا واسعة للتصدير، موجهًا بضرورة العمل على استقطاب المزيد من المشروعات الصناعية التي تخدم قطاعات استراتيجية كالقطاع الطبي.

وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن افتتاح مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية" يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق التصنيع المحلي وإضافة صناعة نوعية جديدة للمنطقة الاقتصادية، موضحًا أن المصنع يُساهم في دعم مبادرات توطين الصناعة وإحلال الواردات، ويعزز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

واستعرضت الدكتورة فخر نور، رئيس مجلس إدارة المصنع، دور المصنع في تقليل وخفض الاعتماد على استيراد المستلزمات الطبية الأساسية، خصوصًا القفازات الطبية، وأوضحت أن مساحة المصنع تبلغ 1,215 متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 ملايين دولار، ويسهم المصنع في توفير 100 فرصة عمل مباشرة.

رئيس الوزراء يفتتح مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية"

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض قدمه حسام رفعت، المدير التنفيذي للمصنع، حول مراحل الإنتاج المختلفة داخل المصنع، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى حول إلى60 مليون قفاز طبي.

وفي ختام جولته بالمصنع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتوفير المواد الخام اللازمة لإنتاج القفازات الطبية محليًّا بدلًا من استيرادها، وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تطورها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الاعتماد على الواردات الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.