الفنون التشكيلية يفتح “نافذة على النصر” من متحف محمود خليل احتفالًا بالسادس من أكتوير

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم عدة فعاليات في متحف محمود خليل، حيث يطمع القطاع لبدء الحكاية من عُمق التاريخ، من المكان الذي يضم بين جدرانه ليس الفن فحسب، بل كواليس قرار مصيري.

حيث جلس الرئيس الراحل أنور السادات لإدارة حرب أكتوبر المجيدة من متحف محمود خليل. ومن شرفة منزله الملاصق للمتحف، والمُطلة على مهبط طائرته الهليكوبتر، تابع القائد سير المعركة لحظة بلحظة.

من هذا المشهد التاريخي الملهم، يفتح القطاع "نافذة على النصر" ليجمع بين الذاكرة والفن، ويستعيد نبض انتصار أكتوبر.

وبعد هذه الجولة في ذاكرة الانتصار، يعود المشهد إلى قلب الفعالية الفنية في "بلكونة قطاع الفنون التشكيلية"، حيث تُقام ورشة فنية بعنوان "نافذة النصر"، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وتستضيف مجموعة متميزة من فناني ورش الفنان الدكتور مراد درويش، وتهدف إلى ترجمة روح النصر إلى أعمال إبداعية، تُعيد قراءة أكتوبر بلغة الريشة واللون.

يتم تنظيم الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور وليد قانوش – رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتقيمها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 3 عصرًا بمقر القطاع بالدقي.

