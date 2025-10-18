حماس: العالم يتباكى على جثث جنود الاحتلال ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من الشهداء

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: “يتباكى العالم على جثامين عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب”.

و أكدت تقارير إخبارية لوسائل إعلام فلسطينية أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، وقالت: “يوجد في قطاع غزة 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر”.

وعرقل الاحتلال الإسرائيلي دخول الآليات الثقيلة إلى غزة بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن جثامين المحتجزين.

وكان جيش الاحتلال طالب حركة حـمـاس بالوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها.

وقبل وقت سابق أكدت حركة حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة جديدة" بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون بغزة راح ضحيتها 11 من أبناء العائلة، داعية الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة التجاوزات.

وقالت حماس في بيان: “مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بـمدينة غزة، وهو ما أسفر عن ارتقاء 11 من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء، في جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر”.

وأضاف البيان: “تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية”.

كما أوضحت حماس أن “هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.

وطالبت حماس “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء بمتابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وتعريض حياتهم للخطر”.

كما دعت “المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية”.

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و3 نساء، كانوا في طريق العودة إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.