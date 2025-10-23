وزير الطيران الأسبق: مطار القاهرة يستعد لقفزة تاريخية

أكد المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، أن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أعلن عن خطة لإنشاء مبنى رابع بمطار القاهرة الدولي، ليُضاف إلى المباني الثلاثة الحالية التي تستوعب نحو 28 مليون راكب سنويًا.

وأوضح "مسعود" خلال لقائه ببرنامج "مراسي" الذي يقدمه محمود الشريف، على شاشة النهار، أن المبنى الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لـ مطار القاهرة إلى نحو 58 مليون راكب سنويًا، في خطوة وصفها بأنها نقلة نوعية ضخمة في تاريخ المطار وتطوير قطاع الطيران المدني المصري.

تمويل ذاتي يعكس قوة واستقرار القطاع

أشار الوزير الأسبق إلى أن التمويل الخاص بالمبنى الجديد سيكون ذاتيًا بالكامل دون الحاجة إلى قروض خارجية، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – الاستقرار المالي والكفاءة الإدارية التي يتمتع بها قطاع الطيران المدني حاليًا.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تطوير شامل لـ 11 مطارًا مصريًا

وكشف "مسعود" عن وجود خطة لتطوير 11 مطارًا على مستوى الجمهورية، من بينها مطارا الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن التنفيذ بدأ فعليًا في الغردقة كمرحلة أولى.

وأوضح أنه من المقرر تطبيق نظام إدارة جديد للمطارات في فبراير المقبل، يبدأ من مطار الغردقة كنموذج تجريبي ليتم تعميم التجربة على باقي المطارات المصرية لاحقًا.

تعاون دولي لضمان الشفافية

ونوّه الوزير الأسبق إلى أن البنك الدولي يشارك في الإشراف على عملية التطوير لضمان الحيادية والشفافية في اختيار الشركات المنفذة، حيث تُعد المواصفات الفنية من قبل شركات عالمية متخصصة، ثم يتم اختيار أفضل العروض المقدمة وفق معايير مهنية دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.