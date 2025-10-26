الأحد 26 أكتوبر 2025
ندوات توعية للمواطنين عن خدمات المشروع القومي “مشروعك” بالإسماعيلية (صور)

أطلقت محافظة الإسماعيلية، سلسلة من الندوات التوعوية الإرشادية بمركزي الإسماعيلية وفايد؛ لتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) بالإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد والتأمين الصحي الشامل. 
 

أكرم جلال: اختيار الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون تتويج لتاريخها العريق

بث مباشر، حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوات 

وذلك بحضور جيهان شفيق مدير مشروع تنمية القرية بالمحافظة، باسم علي محمد مدير عام فرع المجلس القومي للسكان في الإسماعيلية، مسئول العلاقات العامة بالتأمين الصحي الشامل، مساعد مدير مشروعك، عضو المجلس القومي للمرأة وعدد من الرائدات الريفيات وعدد من المواطنين. 
 

أهمية المشروع القومي مشروعك 

واستعرضت فاطمة أحمد مدير إدارة مشروعك بمحافظة الإسماعيلية، الخدمات المقدمة من مشروعك للمواطنين، والتيسير بكافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع بضمانات ميسرة وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتوفير فرص عمل بشكل تكاملي ويليق بالمواطن لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم٠

الاستفادة من برامج التمويل المختلفة 

كما تناولت الندوة أهداف المبادرة وآليات الاستفادة من برامج التمويل المقدمة مؤكدة أن المبادرة تُعد إحدى الركائز الرئيسية لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال توفير قروض ميسّرة وإجراءات سريعة، وعرض مميزات مشروعك بالإضافة إلي عرض الخدمات المقدمة من صندوق التنمية المحلية كما تم مناقشة وطرح الاستفسارات المتعلقة بالمعوقات التي تواجه المواطن من التأمين الصحي الشامل. 

وتطرقت الندوة إلى بعض النقاط الهامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وكيفية التواصل لحل وتذليل العقبات ولجنة الغير قادرين.

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز فرص التنمية المجتمعية والبشرية ودعم المبادرات القومية الهادفة إلى تمكين الشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر وتقديم كافة التسهيلات وطرق التواصل المقدمة للمواطنين من خلال مشروعك بالمحافظة، وضمن خطة الدولة لبناء قاعدة اقتصادية محلية قوية قائمة على مشاركة الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع منتج يسهم في التنمية المستدامة.
 

