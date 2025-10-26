الأحد 26 أكتوبر 2025
انطلاق الحملة الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسماعيلية

جانب من أعمال التحصين،
جانب من أعمال التحصين، فيتو

 شهدت محافظة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (مدمج – 1 Sat) ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.  

انطلاق الحملة بعدد من مراكز المحافظة 

 ومن جانبه قال الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، إن أعمال التحصين انطلقت في عدد من مراكز المحافظة، منها وحدة أبوصوير البيطرية، وسوق القصاصين، وقرية كفر الشيخ عطية بمركز التل الكبير، حيث شهدت هذه المناطق إقبالًا من المربين وأصحاب المزارع. 

 

جانب من أعمال التحصين، فيتو
جانب من أعمال التحصين، فيتو

متابعات ميدانية مكثفة 

 كما شهدت منطقة الضبعية متابعة ميدانية مكثفة من قِبل لجنة التحصين، بإشراف، دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الوقاية، دكتورة سماح حلمي مدير إدارة الوقاية، حيث تم التأكيد على أهمية التزام اللجان البيطرية بخطط التحصين المقررة، وضمان الوصول إلى جميع المربين في القرى والمناطق الريفية. 

جانب من أعمال التحصين، فيتو
جانب من أعمال التحصين، فيتو

 

الهدف من حملات التحصين 

 وتأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

