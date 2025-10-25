بث مباشر، حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا، من المسرح الروماني في محافظة الإسماعيلية، لنقل فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ25 واليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.



والذى يقام تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

جانب من فاعليات حفل الافتتاح، فيتو

أبرز الحضور خلال ديفيلية المهرجان

وشهد حفل الافتتاح كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الفنان ماهر كمال مستشار المحافظ للفنون والثقافة ومدير المهرجان، شيرين عبد الوهاب مدير عام الثقافة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء وزارة الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مبهجة، حيث تفاعلت الفرق المشاركة مع المواطنين بعروض مفعمة بالحيوية والإبداع.



وبدأ حفل الافتتاح بفليما تسجيليا يستعرض تاريخ مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، منذ نشأته في الثمانينيات وحتى الدورة الـ25 وذلك احتفالا باليوبيل الفضي للمهرجان.



ويقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية خلال الفترة من 24 وحتى 30 من شهر أكتوبر الجارى.



وكان قد شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أمس الجمعة، انطلاق (الديفيليه) الخاص بالدورة أولى الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بشارع محمد علي (الشارع الأشهر بمحافظة الإسماعيلية) وأمام ديوان عام المحافظة القديم.



أزياء زاهية وأنغام من مختلف القارات

وتحولت شوارع الإسماعيلية إلى مسرح مفتوح، حيث قدمت ٢٥ فرقة فنونها الشعبية والتراثية، منها ١٢ فرقة أجنبية وعربية و١٣ فرقة مصرية، عرضًا استعراضيًا ضخمًا بالملابس الفلكلورية التقليدية.

تفاعل الجمهور مع العروض

وتفاعل الجمهور بالهتاف والتصفيق مع العروض، والتي تمثل ثقافات شعوب العالم مثل رومانيا، الهند، الجزائر، فلسطين، لبنان، بولندا، أوزبكستان، الأردن، اندونيسيا، سريلانكا، غينيا كونكري وتونس و٩ فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس"، و"فرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية، والاستعراضية في مشهد يؤكد ارتباط أهالي الإسماعيلية العميق بهذا المهرجان، الذي يحمل لهم ذكريات ممتدة عبر ربع قرن منذ انطلاقه كأحد أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في مصر والعالم، ليؤكد أن محافظة الإسماعيلية كانت ولازالت قبلة للفنون وعاصمة للثقافة والإبداع.

ورحب محافظ الإسماعيلية بضيوف الإسماعيلية الكرام من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الحدث أصبح علامة مضيئة في سجل الفنون والثقافة المصرية.



وأكد "أكرم" أنه على مدار ربع قرن، ظل هذا المهرجان رسالة سلام وتواصل إنساني يجمع بين الشعوب على أرض عروس القناة ويؤكد أن الفنون لغة قادرة على تجاوز الحدود والاختلافات لترسم لوحة من المحبة والتعايش والتنوع الثقافي.

مضيفًا «نحتفل اليوم بالفن وبقدرة الثقافة على بناء الجسور بين الشعوب؛ فالإسماعيلية بتاريخها العريق وموقعها الفريد، تفتح ذراعيها اليوم لتستقبل فرقًا تمثل حضارات العالم، تقدم تراثها وإبداعها في صورة تجسد روح الإنسانية المشتركة».

يأتي هذا الحدث الثقافي الضخم، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للإسماعيلية، ليؤكد مكانة المدينة كـ "حاضنة الأمم" على خريطة الفنون الدولية.

