غلق 10 منشآت طبية خاصة بالإسماعيلية (صور)

شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمدينتى القنطرة غرب وفايد.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٩ منشآت طبية لتلافي السلبيات التي تم رصدها واستصدار قرارات غلق لعدد ١٠ منشآت أخرى مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى وعدم الفصل الآمن للنفايات، كما تم تحرير محضرين إعدام لأدوية منتهية الصلاحية لعدد ٢ منشأة طبية خلال المرور.

جانب من المخالفات، فيتو

تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر.

المستهدف من الحملة

قامت اللجنة بالمرور على عدد ٧٨ منشأة طبية خاصة بمدينة القنطرة غرب وفايد تضم معامل تحاليل - مركز طبي - حضًّانة - ٩ عيادات خاصة - عيادتين تخصصية - مركز اشعه - محل بصريات وتخصصات أخرى.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

