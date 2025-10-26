الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

ارسنال وكريستال بالاس
ارسنال وكريستال بالاس

تقدم فريق آرسنال، على نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من سجل هدف ارسنال في شباك كريستال بالاس ؟

جاء هدف ارسنال عن طريق إيبيريشي إيزي في الدقيقة 39.

تشكيل آرسنال ضد كريستال بالاس 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: إيبيريشي إيزي، زوبيميندي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، جيوكيرس، تروسارد.

تشكيل كريستال بالاس ضد آرسنال

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: مارك جيهي، ماكسنس لاكروا، ريتشاردز.

الوسط: ميتشيل، وكامادا، آدم وارتون، دانييل مونوز.

الوسط الهجومي: يريمي بينو، إسماعيلا سار.

الهجوم: ماتيتا.

كلاسيكو الدوري الإسباني، لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ترتيب ارسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما كريستال بالاس يأتي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال كريستال بالاس أرسنال ضد كريستال بالاس كريستال بالاس ضد أرسنال الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

كلاسيكو الدوري الإسباني، لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

هشام نصر يكشف لـ«فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد

أخبار الرياضة اليوم: بيان مؤثر من جون إدوارد.. الأهلي يتأهل لمجموعات دوري الأبطال.. وقائمة ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على ليفربول 2-1 في شوط أول مثير

ليفربول يبحث عن هدف التعادل أمام برينتفورد بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الإنجليزي، دانجو واتارا يسجل مبكرا لـ برينتفورد في شباك ليفربول

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية