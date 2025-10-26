لحظات خطيرة، سائق مخمور يقود شاحنة تترنح على الطريق السريع (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر سائق شاحنة مخمور، يقود شاحنته بسرعة وبشكل مترنح على الطريق السريع، ما أدى لسقوط البضائع التي كانت داخل الشاحنة والبعثرة على الطريق.

سائق مخمور يقود شاحنة على الطريق السريع

ويظهر المقطع شاحنة تسير على الطريق السريع في أسطنبول بتركيا، يقودها سائق مخمور، وبدت الشاحنة وهي تسير بشكل مرعب وبسرعة على الطريق، ما أثار الفزع والرعب على الطريق، خوفًا من حدوث كارثة.

ومن فرط السرعة والترنح، سقطت البضائع التي كانت تحملها الشاحنة على الطريق، دون أن يلقى السائق المخمور لها بالًا.

سائق شاحنة مخمور يثير الرعب، فيتو



أثار المقطع حالة من الذعر بين النشطاء، الذي عبروا عن مخاوفهم من سائقي التريلات المخمورين، الذيت يتسببون في حدوث كوارث على الطرق، ويتسببوا في قيادتهم المترنحة وغير المسئولة على الطريق بتهديد أرواح الناس.

وعلق بعض النشطاء قائلين: "لحظات خطيرة على طريق شمال تركيا، حيث قام سائق تريلا مخمور بالسير بشكل مرعب فكانت شاحنته تتأرجح على الطريق السريع في اسطنبول، وتتساقط جزء من حمولتها على الطريق".

لحظات خطيرة سائق شاحنة يثير الذعر في الطريق السريع

فيما وصف آخرون المقطع بأنه يسجل "لحظات خطيرة" على طريق شمال مرمرة في أسطنبول بتركيا، حيث قام سائق مخمور بحركات مفزعة، فكان يقود شاحنته بشكل غير مسئول، ويأرجح شاحنته على الطريق السريع في اسطنبول، ما أدى إلى تساقط جزء من حمولتها على الطريق"



وأكد المراقبون أن "قيادة الشاحنات في حالة "سُكر" تشكل مخاطر جسيمة للغاية نظرًا لوزن الشاحنة الكبير، وقدرتها على التسبب بأضرار فادحة، وتشمل هذه المخاطر ضعف الحكم والتنسيق وبطء رد الفعل، مما يزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث مميتة".

كما حذر النشطاء من "العواقب الصحية والجسدية، حيث تعرض الخمور السائق ومن معه والآخرين على الطريق للخطر، فضلًا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات وسحب رخصة القيادة".

وأكد الأطباء أن "الكحول يؤثر على قدرة الدماغ على معالجة المواقف واتخاذ القرارات السريعة، مما يجعل من الصعب الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ مثل الفرملة المفاجئة، ويضعف الكحول التنسيق بين اليدين والقدمين والعينين، كما يقلل من قدرة السائق على تقدير المسافات والسرعات بدقة".



