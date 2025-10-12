الأحد 12 أكتوبر 2025
كان سكران، ضبط يمني اعتدى على سائق تاكسي في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل يمني الجنسية، في حالة سكر، تعدى على سائق تاكسي بسبب الأجرة، وتحرر محضر بالواقعة.


البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد القبض على يمني الجنسية في حالة سكر يبلغ من العمر 25 سنة، لتعديه على سائق تاكسي يبلغ من العمر 50 عامًا، مصاب بجروح قطعية بالرأس والكتف.

وأفادت التحريات الأولية، أن سبب الخلاف كان على أجرة التاكسي، فنشبت مشادة بينهما تعدى على إثرها الأول بالضرب على الثاني، بكوب زجاجي كان في يده.

وتبين أنه في حالة سكر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

