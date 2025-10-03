الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول

الشامي
الشامي

 قرر الفنان السوري الشامي، اتخاذ إجراء قانوني عاجل، ضد أحد شركات الإنتاج التى تروج عن حفلات بأسمه في إسطنبول، خلال الأيام المقبلة، والذى أكد على أنه تسبب له في أزمة.

 

على الجانب الآخر، كان الشامي ، أعاد نشر ستوري عبر حسابه بموقع انستجرام، جاء بها رسالة تحذيرية لجمهوره من الترويج لحفل مزيف في إسنطبول.

 

حذر الفنان السوري الشامي، جمهوره من الترويج لـ حفل مزيف في مدينة إسطنبول، موضحًا أنه لن يكون هناك حفل في إسطنبول خلال الأشهر المتبقية من عام 2025.

ومن ناحية أخرى، حقق النجم السوري الشامي، نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم بتهون، والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع بالوطن العربي، واحتلت أغنية بتهون، لـ الشامي، المركز الثاني في تريند موقع يوتيوب على مستوى العالم، وتخطت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان السوري المركز الثاني رسالة تحذيرية الوطن العربي الإجراءات القانوني الاجراءات القانونية الاجراءات القانون

مواد متعلقة

نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة

اليوم، الحكم في دعوى التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني

الأكثر قراءة

الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

"خريف الليل" يلامس قلب الصعيد وتحسن بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب 12 جنيها والجوافة 3 وانخفاض لأول مرة في البرتقال

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير يضرب معظم الأصناف والبلطي أقل من 70 جنيها لأول مرة

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads