بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول

قرر الفنان السوري الشامي، اتخاذ إجراء قانوني عاجل، ضد أحد شركات الإنتاج التى تروج عن حفلات بأسمه في إسطنبول، خلال الأيام المقبلة، والذى أكد على أنه تسبب له في أزمة.

على الجانب الآخر، كان الشامي ، أعاد نشر ستوري عبر حسابه بموقع انستجرام، جاء بها رسالة تحذيرية لجمهوره من الترويج لحفل مزيف في إسنطبول.

حذر الفنان السوري الشامي، جمهوره من الترويج لـ حفل مزيف في مدينة إسطنبول، موضحًا أنه لن يكون هناك حفل في إسطنبول خلال الأشهر المتبقية من عام 2025.

ومن ناحية أخرى، حقق النجم السوري الشامي، نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم بتهون، والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع بالوطن العربي، واحتلت أغنية بتهون، لـ الشامي، المركز الثاني في تريند موقع يوتيوب على مستوى العالم، وتخطت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.

