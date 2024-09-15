توقيع غرامة على عضو بفرقة BTS بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

كشفت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، مساء أمس، عن توقيع غرامة مالية على “شوجا” عضو فرقة الكيبوب BTS، وذلك دون محاكمة لقيادته سكوتر كهربائي تحت تأثير الكحول في شهر أغسطس الماضى، كما تم تعليق رخصته سابقًا بسبب نفس الحادث.

وتأتي هذه الأخبار بعد أكثر من شهر من استجواب نجم البوب ​​الكوري البالغ من العمر 31 عامًا من قبل الشرطة بعد سقوطه من على سكوتر كهربائي في حي هانام بمنطقة يونجسان في 6 أغسطس، ووفقًا لوكالة يونهاب، كان تركيز الكحول في دم النجم 0.227 في المائة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحد الأقصى 0.08 في المائة.

كما ذكرت وكالة الأنباء أنه وفقًا لقانون المرور على الطرق، فإن الانتهاكات التي يكون فيها تركيز الكحول في الدم أعلى من 0.2 في المائة تعني السجن لمدة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين وون (حوالي 7442 دولارًا) و20 مليون وون (حوالي 14884 دولارًا).

وقال SUGA - الذي يقضي حاليًا خدمته الإلزامية في الجيش الكوري الجنوبي - عن إلغاء رخصته، كما اعتذر للمعجبين في منشورين على منصة Weverse التابعة لشركته، موضحًا في الأول أنه لم يدرك أنه لا يستطيع تشغيل سكوتر كهربائي تحت تأثير الكحول، وهو ما حاول القيام به بعد الخروج لتناول العشاء.

وواصل في المنشور 7 أغسطس، "أثناء عملية تركيب لوح ركل كهربائي عند الباب الأمامي للمنزل، سقطت وحدي، وكان هناك ضابط شرطة حولي، لذلك أجريت اختبار تنفس"، معتذرًا "لكل من تأذى من أفعاله المتهورة والخاطئة".

كما أصدرت شركة BIGHIT للترفيه والتى تدير فرقة بي تي أس، بيانًا في ذلك الوقت، اعتذرت فيه "عن خيبة الأمل التي تسبب فيها سلوك الفنان غير اللائق".

وأضافت الشركة في ذلك الوقت: "بصفته وكيلًا للخدمة الاجتماعية أثناء خدمته العسكرية، فهو مستعد لقبول أي إجراءات تأديبية من مكان عمله للتسبب في اضطراب اجتماعي". "سنبذل المزيد من العناية لضمان عدم حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل".