كان سكران، مصرع شخص قفز من على مركب أثناء رحلة نيلية بالقاهرة

لقي شخص مصرعه إثر قفزه من أعلى مركب نيلي أثناء إحدى الرحلات الترفيهية بالقاهرة، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة



كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بقفز أحد الأشخاص من أعلى مركب أثناء رحلة نيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن المتوفى كان في حالة سُكر قبل أن يقدم على القفز من المركب، ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وملابسات الوفاة.

