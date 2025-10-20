الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كان سكران، مصرع شخص قفز من على مركب أثناء رحلة نيلية بالقاهرة

جثة, فيتو
جثة, فيتو

لقي شخص مصرعه إثر قفزه من أعلى مركب نيلي أثناء إحدى الرحلات الترفيهية بالقاهرة، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

 تفاصيل الواقعة


كانت غرفة عمليات النجدة  تلقت بلاغًا بقفز أحد الأشخاص من أعلى مركب أثناء رحلة نيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن المتوفى كان في حالة سُكر قبل أن يقدم على القفز من المركب، ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وملابسات الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شخص رحلة نيلية القاهرة قفز من مركب حوادث اليوم النيل غرفة عمليات النجدة الامن العام وزارة الداخلية غرق

مواد متعلقة

القبض على فني أشعة بتهمة التحرش بفتاة داخل مستشفى بالقاهرة

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا (صور)

إخماد حريق نشب داخل شقة في التجمع

حريق يلتهم مطعم داخل نادى المعادي (صور)

ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بأوسيم

القبض على ترزي حريمي بمدينة نصر صور فتاة دون علمها ونشر الفيديو على فيسبوك

القبض على كوافير شهير بالتجمع الأول بتهمة التحرش بفتاة داخل صالونه

مصرع زوج وإصابة زوجته دهستهما سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية