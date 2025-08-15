محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

في مشهد لا يمت للتحضر بصلة، تحولت شوارع القاهرة الهادئة إلى ساحة فوضى على يد مواطن خليجي، لم يكتفِ بحالته التي وُصفت بأنها "مُزرية"، بل قاد سيارة "رينج روفر" ثمنها يتعدى 10 ملايين جنيه بجنون، مسببًا حادثًا مروعًا كاد يودي بحياة الأبرياء على كوبري أكتوبر. القصة لم تكن مجرد حادث عادي، بل كانت عرضًا للهمجية والرعونة التي تجاوزت كل الحدود.

بدأت الفوضى عندما اصطدم السائق بسيارته الفارهة بعدد من السيارات الأخرى، محولًا إياها إلى ركام من الصفيح. لكن بدلًا من تحمل مسئولية ما فعله، حاول الهرب وكأنه في سباق مع الزمن، لم يتوقف إلا بعدما تدخلت الشرطة، ووضعت "السدادات الحديدية" في محاولة يائسة لإيقافه.

"رينج روفر" تدهس كل شيء.. والهمجية لا تتوقف عند حدود

المفاجأة كانت في رد فعله عندما رأى الشرطة بدلًا من الاستسلام، حاول السير على السدادات الحديدية، واصطدم بسيارات أخرى كانت متوقفة في الطريق، في إصرار غريب على الهروب. هذا السلوك الهمجي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. فالسكر لا يمنح صاحبه الحق في العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فالمواطنون ورجال المرور اضطروا للتدخل بشكل مباشر للسيطرة عليه وإخراجه من سيارته. كانت حالة من الغضب والاستياء تسيطر على الجميع، فما حدث لم يكن مجرد حادث مروري، بل كان استعراضًا للعنف واللامبالاة من شخص يعتقد أن ماله وسيارته يمنحانه حصانة ضد القانون والأخلاق.

شائعات وحقيقة.. القانون فوق الجميع

فور انتشار مقطع الفيديو للحادث، سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. تكهّن البعض بأن السائق، نظرًا لمركزه المادي وجنسيته، سيتم التوسط له لتجنب العقاب، وذهب آخرون أبعد من ذلك، مؤكدين أنه سيسافر إلى بلده على أول طائرة. هذا الجدل أثار غضبًا شعبيًا، حيث أكد البعض أن مصر ليست أقل من دولة الإمارات التي احتجزت لاعبي الزمالك بعد اعتدائهم على رجال الشرطة.

لكن مصدر أمني حسم هذا الجدل وأكد أن المتهم تم تحرير محضر ضده من الضحايا وتمت إحالته للنيابة. هذه الإجراءات تؤكد أن القانون المصري لا يفرق بين غني وفقير، ولا يُميز بين جنسية وأخرى.

مؤكدا أن السائق الخليجى، الذي ألقي القبض عليه، سيواجه تهمًا خطيرة، ليس فقط بسبب الحادث، بل بسبب قيادته تحت تأثير الكحول، ومحاولته الهروب، وتعمده إتلاف الممتلكات العامة والخاصة. هذه الأفعال لا تسيء إليه فقط، بل تسيء إلى كل من يحمل جنسيته، وتؤكد أن الاحترام لا يُشترى بالمال.

