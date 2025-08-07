السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وراء انقلاب تريلا ومصرع سائقها بطريق الواحات

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع سائق تريلا إثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها من أعلى الكوبري أثناء سيرها بالطريق الإقليمي بنزلة الواحات.

وكلفت النيابة فريق من المرور لمعاينة موقع الحادث، وإعداد تقرير واف عنها وعن أسبابها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السرعة الزائدة وراء مصرع سائق التريلا ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وصرحت النيابة بدفن الجثة وتسليمها لذويه تمهيدا لتشييع جثمانه.

مصرع شخص في حادث سير

وتمكن رجال الإنقاذ بعد جهود مكثفة من انتشال جثمان المتوفى من داخل كابينة السيارة، التي تحطمت بالكامل جراء السقوط، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الإدارة العامة للمرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف فريق فني بفحص السيارة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

