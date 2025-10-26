الأحد 26 أكتوبر 2025
الأمن ينجح في كشف غموض مقتل راعي أغنام بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من كشف غموض واقعة مقتل شاب يعمل راعي أغنام بعد تغيبه لعدة ساعات، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة اثنين من جيرانه بدافع الانتقام إثر خلافات سابقة حول أماكن رعي الأغنام.

ضبط أم قيدت صغيريها بالحبال داخل حمام منزلها في الغربية

محافظ الغربية يستقبل شكاوى المواطنين بشباك المركز التكنولوجي

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بورود بلاغ من إحدى السيدات بتغيب نجلها البالغ من العمر نحو ثلاثين عامًا ويعمل غنّامًا عقب خروجه من منزله مستقلًا دراجة بخارية متوجهًا إلى قرية نيشان بدائرة المركز، ولم يعد منذ ذلك الحين ما أثار قلق أسرته ودفعهم للإبلاغ.

على الفور وجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة لفحص ملابسات الواقعة وتتبع خط سير المجني عليه.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية مرتكبي الجريمة وتبين أنهما اثنان من جيرانه تربطهما به علاقة سابقة قاما بانتظاره أثناء عودته من عمله، واستدرجاه إلى منطقة نائية ثم اعتديا عليه باستخدام أداة حادة (شقرف) موجهين له ضربة قاتلة في الرأس أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بعد ارتكاب الجريمة بربط الجثمان ووضعه داخل جوال ثم نقلاه على دراجة بخارية لمسافة تجاوزت 30 كيلومترًا قبل أن يُلقيا به داخل ترعة بقرية كراكات التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام بسبب خلافات سابقة على أماكن الرعي وأرشدا عن مكان الجثمان والدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

