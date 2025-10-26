محافظ الغربية يستقبل شكاوى المواطنين بشباك المركز التكنولوجي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة بديوان عام المحافظة حيث توجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ووقف بنفسه على شباك تلقي الطلبات ليستقبل المواطنين مباشرة مستمعًا باهتمام إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومؤكدًا أن تلبية احتياجات الناس تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وقد تسلّم محافظ الغربية عددًا من الطلبات بيده من المواطنين وتبادل معهم الحديث في أجواء اتسمت بالود والتقدير مشددًا على أن المحافظة بيت لكل مواطن وأبوابها ستظل مفتوحة أمام الجميع.

ووجّه فورًا بدراسة الحالات العاجلة التي تم عرضها عليه مع العمل على تنفيذ الحلول المتاحة بشكل سريع مؤكدًا أن التيسير على المواطنين واجب أساسي على جميع الأجهزة التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن خدمة المواطن وحل مشكلاته تحتل أولوية قصوى داخل المحافظة مشددًا على أن هذه اللقاءات اليومية تُعد حلقة تواصل حقيقية تُترجم على أرض الواقع بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لوضع المواطن في قلب الأولويات الحكومية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل على تطوير آليات الأداء الإداري لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الانتظار بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة مشيرًا إلى أن صوت المواطن هو المحرك الأساسي لكل خطة تطوير أو تحسين.

وأكد أن هذه اللقاءات المباشرة تعزز مبدأ الشفافية وتساهم في صياغة حلول واقعية تستند إلى فهم دقيق لتحديات الأهالي اليومية.

وخلال جولته تفقد اللواء أشرف الجندي إدارات الديوان العام حيث اطلع على سير العمل من مديري الإدارات واستمع لمقترحاتهم حول أهم التحديات مؤكدًا ضرورة تحويل هذه التحديات إلى فرص عبر تعزيز كفاءة العمل وتنمية مهارات الموظفين وضمان تكامل منظومة العمل بين كافة الإدارات.

كما استمع المحافظ إلى آراء العاملين حول تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات مؤكدًا أن توفير بيئة عمل مريحة وداعمة هو جزء من استراتيجية المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي ختام جولته شدد على الانضباط والتفاني في العمل مؤكدًا أن كل جهد يبذل لتحسين الأداء ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويساهم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

وأعرب العاملون في إدارات ديوان عام المحافظة عن سعادتهم بالمتابعة المستمرة من المحافظ، معتبرين أن تواجده الدوري يمثل مصدر تحفيز لهم ويعزز روح التعاون والتنسيق بين الإدارات مؤكدين التزامهم بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بما يضمن تقديم خدمات متميزة ويحقق رضا المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” مستمرة في استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين بما يضمن سرعة الاستجابة وطرح الحلول العملية لكل ما يهم الأهالي في حياتهم اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.